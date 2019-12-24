Як правильно шукати підприємства за ЄДРПОУ

Напевно до вас чи вашої компанії неодноразово зверталися особи, що пропонували встановити комерційні або ж партнерські відносини. Здавалося б, що така пропозиція має на меті покращити становище обох партнерів і сприятиме подальшому розвитку бізнесу. Проте, у такій співпраці можлива велика кількість ризиків. Уникнути їх можна, здійснивши пошук підприємств за ЄДРПОУ. Що це, та як цим користуватися — дізнайтеся далі!

Код ЄДРПОУ та можливості знайті необхідну інформацію за цим значенням

Код ЄДРПОУ — це унікальний ідентифікаційний номер, що зберігається в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України. Цей ідентифікатор вказує на те, що компанія офіційно зареєстрована на теренах нашої держави і її діяльність є абсолютно легальною.

Пошук даних за ЄДРПОУ — це один з інструментів отримання необхідних даних стосовно контрагента. Насамперед, здійснюючи пошуковий запит, ви можете дізнатися:

Дійсний статус організації, чи не перебуває компанія у стані банкрутства або ж припинення діяльності;

Кведи, щодо здійснюваної діяльності, наявність ліцензій;

Реєстраційні дані, а також багато інших даних.

Виконати пошук можна у різний спосіб. Перший варіант — це звернути до офіційного сайту Міністерства юстиції України, через який і виконується доступ до електронної бази ЄДРПОУ. Альо використання офіційного джерела має певні обмеження.

Другий варіант — більш зручний та швидкий — це використання пошуково-аналітичної платформи YouControl. У цьому випадку пошук від початку до самого кінця здійснюється в автоматичному режимі і займає лише пару хвилин. При цьому, тарифи на використання системи досить демократичні, а дані, що ви отримаєте в результаті пошуку будуть більш повними, завдяки зверненню системи не тільки до ЄДРПОУ, альо ї у десятки інших реєстрів України.

Переваги пошуку контрагента за кодом ЄДРПОУ завдяки системі Юконтрол

Використання YouControl має велику кількість переваг, і вісь декілька з них:

Вся інформація, що збирається системою у момент здійснення пошукового запиту, є актуальною. Вона оновлюється автоматично, у разі внесення змін до державних реєстрів та баз даних.

Дані з системи формуються у вигляді досьє. Це робить вивчення отріманої інформації більш зручним.

Досьє на компанію, що ви отримаєте в результаті пошуку за ЄДРПОУ, можна зберегти на комп’ютерній комп’ютері або іншому носії інформації, чи взагалі роздрукувати.

Система має демократичні тарифи на використання.

Пошук здійснюється автоматично і економити велику кількість вашого часу.

То ж радимо скористатися пошуком, якщо до вас часто надходять пропозиції щодо співпраці від інших фізичних або юридичних осіб підприємців. Це захистить вас від ненадійних партнерів та від ризиків, що можливі в результаті співпраці з ними.