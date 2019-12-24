16-річна активістка Грета Тунберг продовжує з’являтися на перших шпальтах міжнародних видань. Після полум’яної промови на конференції ООН, вона залишається одним з найбільш впізнаваних підлітків планети. До її діяльності люди ставляться по-різному: хтось висміює, інші відкрито засуджують, інші підтримують.

До останніх належить і Джастін Сан, який заснував криптовалюту TRON. Під час чергового заходу, який проводився для інформування населення про наслідки глобального потепління, Джастін висловив цілковиту підтримку і лояльність активістці Грете Тунберг. Він заявив про свою солідарність з допомогою запису в соцмережі.

1 млн. доларів в якості допомоги

Пізніше, в Twitter, Джастін Сан зазначив, що повністю поділяє бажання дівчинки покращити цей світ. Він провів аналогію з тим, як кріптовалюти роблять внесок у розвиток децентралізованого врегулювання. І дав слово, що особисто від себе пожертви у фонди для захисту екології мільйон доларів, щоб підтримати проекти.

При цьому, грошові кошти будуть передані на ініціативи Грети Тунберг з особистих коштів Сану, а не компанії, яку він очолює. Детальніше про зроблене заяві та коментарі засновника кріптовалюти, можна прочитати на https://bitok-ok.com/dzhastin-san-poobeshhal-1-mln-dollarov-dlya-ekologicheskoj-initsiativy-grety-tunberg/ прямо зараз.

ООН не домовилася з проблем екології

В ООН пройшов черговий раунд переговорів між представниками провідних країн з питань скорочення викидів CO2 в атмосферу. Однак, дебати вкотре не привели до спільного консенсусу. Одні країни вважають угоду невигідною, інші вимагають не звертати увагу на екологію зовсім, треті вважають плани непрактичними.

Саме відсутність згоди на переговорах ООН підштовхнули Джастіна Сану до активних дій. Втім, його схвалили ініціативу далеко не всі. Журналісти та деякі політики давно вважають, що сама шведська школярка є маріонеткою в руках миллиардердеров. І Джастін Сан, на їх думку, також переслідує інші цілі.

Екологічні правозахисники вважають, що керівник проекту TRON своєю активністю намагається підвищити вартість кріптовалюти. «Це не більше, ніж комерційний PR-хід», — заявляють деякі критики. Тим більше, що майнінг цифрових монет викликає високі енерговитрати, що завдає величезної шкоди навколишньому середовищу.