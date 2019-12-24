Аксьонов назвав топ-3 проблеми Криму: як їх вирішити – окупант не знає

У окупованої Росією Криму є три головні проблеми: низькі доходи людей, високі ціни і рівень медицини.

Таку заяву зробив ватажок півострова Сергій Аксьонов 24 грудня на прес-конференції в Сімферополі, передає «Крим.Реалії».

За його словами, також існують великі проблеми з дорогами, дитячими садками та інші. Як вирішити їх – Аксьонов конкретно не відповів.

«Завдяки залізничному сполученню ми до літа зрозуміємо, як можна стабілізувати ціни. Ще у нас 17% громадян з доходами нижче того, щоб гідно забезпечити своє життя, до 2024 року плануємо вийти на 8%», – додав окупант.