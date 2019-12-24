«Це огидно слухати»: Лукашенко розповів, як з-за допінгу «Росію нахиляють на коліно»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінив ситуацію з відстороненням Росії від Олімпіади-2020 та інших мультиспортивных турнірів.

«Коли вони відмовляються, це гидко слухати, тому що допінг є скрізь. Ви подивіться на деяких спортсменів, навіть ви, як людина, що цікавиться спортом, ви знаєте їх, і знаєте, що без цього допінгу вони такі б результати не показали, але до них немає… І якщо навіть десь, то їх по попі поплескають, як дитину: дивись, більше не допускай. А Росію на коліна нахиляють, це неправильно», – заявив Лукашенко в ефірі радіостанції «Ехо Москви».

Лукашенко також зазначив, що Білорусь готова допомогти чистим російським спортсменам на майбутній Олімпіаді.

«Це треба сідати і домовлятися. Якщо це не всупереч олімпійської хартії, я думаю, це не суперечить, якщо федерації домовляться, то чому ні? Це буде успішна сторінка наших відносин з дуже болючого питання. А ми рідні. Тому я це не виключаю, якщо це актуально для росіян», – уточнив Олександр Григорович.