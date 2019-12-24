Вінницький суд звільнив американця-АТОшника, підозрюваного США в подвійному вбивстві

Вінницький апеляційний суд змінив запобіжний захід для громадянина США Крейга Ланга, який воював на Донбасі проти сепаратистів. Про це повідомив його адвокат Дмитро Моргун на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 24 грудня, передає Кореспондент.

За його словами, суд скасував утримання під вартою і призначив Лангу цілодобовий домашній арешт.

«Крейг Ланг у своєму виступі просив захисту та статус біженця. Зазначав, що захищав Україну, що це тепер його рідний будинок і тому його не покине. Просив домашній арешт, так як потрібно фінансово допомагати вагітній дружині. Скаржився на стан здоров’я та відсутність допомоги медиків», – розповів Дмитро Моргун.

У самому суді підтвердили інформацію адвоката. Зазначається, що суд скасував постанову Вінницького міського суду, яким Крейгу Лангу було продовжено термін утримання під вартою до 3 лютого 2020 року.

Крейг Ланг приїхав в Україну в 2015 році і приєднався до Правого сектору на Донбасі в якості добровольця. Пізніше він викладав англійську мову в приватній школі.

У 2018 році стало відомо, що Ленга розшукує Інтерпол. У США його підозрюють у подвійному вбивстві, крадіжці і розбої.

Адвокат американця вважає, що в США його підзахисному може загрожувати страта.

Нагадаємо, 9 жовтня суд Вінниці заарештував на два місяці Крейга Ланга – до 6 грудня. Тоді повідомлялося, що йому загрожує екстрадиція.