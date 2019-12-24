Подарунок під ялинку отримають переселенці: 60 квартир вирішило придбати держава вже в цьому році

Вже в цьому році для проживання внутрішньо переміщених осіб придбають 60 квартир, 40 з яких — у Маріуполі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

«60 квартир для проживання ВПО будуть придбані вже в цьому році», — йдеться в повідомленні.

Так, казначейство перерахувало кошти в регіони на придбання житла для ВПО, а саме 70% субвенції, яку держава спрямовує місцевим бюджетам для придбання квартир для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Мова йде про програму «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу в результаті збройного конфлікту на сході України» за принципом 70% на 30% з державного і місцевого бюджетів відповідно.

«Ще одна дуже важлива перемога, як кажуть, під ялинку! У 60 квартир та 1 житловий будинок зможуть заселитися сім’ї ВПО в цьому році. Як тільки Казначейство перерахувало кошти в регіони на придбання житла для ВПО. Я дякую спільні дії уряду і тієї наполегливості, з якою ми командно спрацювали на цей результат!», — зазначила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

Зазначається, що кошти пішли в 12 міст і містечок, які приєдналися до цієї програми. Найбільше квартир буде придбано в Україні (40 штук), а також 6 квартир в Житомирі, решта будинків набувається у Львівській, Донецькій та Харківській областях.

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