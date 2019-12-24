На Київщині дівчина зарізала співмешканця через ревнощі

У Київській області 20-річна дівчина вбила свого співмешканця з-за ревнощів.

Про це FaceNews.ua повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Подія сталася в одному з будинків в селі Насташка, що у Рокитнівському районі. Чергова сварка, яка закінчилася трагічно, виникла між молодою парою під час розпиття алкогольних напоїв.

Дівчина напідпитку схопила кухонний ніж і завдала ним удар в груди своєму співмешканцю. Про злочин в міліцію повідомив фельдшер швидкої допомоги, яку викликала господиня.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Рокитнянського відділення поліції. Там, у будинку, поліцейські затримали зловмисницю в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз 20-річна молода жінка знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. На місці правопорушення співробітники поліції також вилучили знаряддя злочину — кухонний ніж зі слідами бурого кольору.

Тіло 23-річного чоловіка направлено на проведення експертизи для встановлення причини смерті.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозру затриманій жінці. Запобіжний захід на час продовження досудового слідства для неї обере суд.