Група KAZKA представила новий відвертий кліп

Популярна українська група KAZKA представила кліп на пісню «Палала».

Ролик з’явився на офіційному YouTube-каналі колективу.

Солістка Олександра Зарицька постала в спокусливому образі в мокрому одязі і з вологим волоссям. Кліп про кохання, непростих відносинах, свободу вибору партнера… Відверті сцени з напівоголеними акторами вразили українців. Чого варто тільки кадр, коли один з учасників зйомки засунув пальці солістці в рот, щоб дістати червону нитку — свого роду, символічний предмет, пронизливий весь ролик.

«В цьому кліпі червоною ниткою ми «прошиваємо» такі теми, як бодипозитив , расову рівність, свобода вибору партнера. Будь-яка людина колись уперше відчуває те саме перше почуття і не важливо, як і до кого воно приходить.Я дуже вдячний Kazka за сміливість і безкомпромісність, група змогла бути відвертою без прикрас. Впевнений — це відео стане лакмусом нашого суспільства.», — пояснив задум кліпмейкер Бадоєв.