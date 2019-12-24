Однокласники рулять: Кличко призначив нового керівника КП “Київблагоустрій”

На посаді керівника КП “Київблагоустрій” Павла Бірюка змінив Микола Бойко (на фото). Схоже, він однокласник директора Департаменту благоустрою Київської міськдержадміністрації (КМДА) Олексія Кулеби.

Ймовірно, радник президента України Андрій Єрмак, який пообіцяв мерові Києва Віталію Кличку незабаром навести порядок у сфері розміщення Тимчасових споруд (ТС, кіоски, Мафи), так доукомплектовует свою “команду мрії”. Є інформація, що Єрмак зі своєї кишені доплачує директору Департаменту благоустрою КМДА Олексію Кулебе близько 10 тис. доларів на місяць і по 5 тис. доларів — його команді.

Про те, що до керівництва КП “Київблагоустрій” у ролі в. о. директора приступив Микола Бойко, KV стало відомо з повідомлення останнього на своїй сторінці в Фейсбук.

“Друзі, сьогодні почав виконувати обов’язки директора комунального підприємства «Київблагоустрій» згідно з розпорядженням Київського міського голови №1111 (у відкритому доступі поки відсутня.- KV). З першого дня хочу бути максимально відвертим, тому маю сказати наступне. Обіцяти вирішити всі болючі для міста питання відразу я не буду. Але, ось в чому я точно можу запевнити, так це в тому, що я планую керуватися в роботі наступними принципами: прозорості; єдиний підхід для всіх; командна робота. Розумію, що це дуже відповідальна і важлива посада, а також, що попереду багато копіткої праці. Але я переконаний, що командна робота дасть свій позитивний для киян результат і все буде добре. Спасибі за довіру всім тим, хто підтримував мене!”,- написав він.

Зазначимо, ще вчора про це прийдешнє призначення на свій сторінці в Фейсбук невтішно висловився столичний підприємець Сергій Еременок.

На думку Єрьоменка, у нас в країні змінюються лише правлячі верхівки, а методи і принципи роботи корупційної машини залишаються колишніми. За його даними, черговий доказ цьому те, що Микола Бойко є однокласником директора Департаменту благоустрою КМДА Олексія Кулеби.

“Отримали нового керівника департаменту благоустрою, який був задіяний у корупційних схемах. А пан Олексій Кулеба привів до департаменту не менш одіозних заступників, а на місце директора КП “Київблагоустрій” намагається посадити свого однокласника. Миколи Бойка особисто не знаю, щось про нього сказати не можу, крім того що він однокласник Кулеби. Спробую дізнатися трохи більше про “нові обличчя”,- поінформував Сергій Еременок.

Також, за його словами, від своїх джерел він дізнався, що депутат Верховної Ради та радник президента України Андрій Єрмак доплачує директору Департаменту благоустрою КМДА Олексію Кулебе близько 10 000 $ в місяць і за 5000 $ його команді.

“Інформація не достовірна, так як навряд чи десь є бухгалтерські записи. Але вся правда стане згодом відомою. Єрмак має бізнес у сфері зупинкових комплексів, які перетворюють на Мафи, тобто, конфлікт інтересів очевидний.

Хто музику замовляє той і танцює…”,- зазначив підприємець.

Нагадаємо, є відомості про те, що на майданчиках тимчасового зберігання демонтованих ТС явно не вистачає кіосків столичних підприємців: їх могли банально порізати на метал і продати (самовільно).

Як повідомив KV джерело в КМДА, така проблема дійсно має місце і її масштаби ще належить встановити. “Відомо, що зараз Андрій Єрмак розставляє на всі ключові позиції в Києві по темі кіосків своїх людей. Кажуть, він обіцяв Віталію Кличку, що наведе лад з розміщенням ВС. Кличко теоретично не проти, але не вірить. Мені здається, що мера такі обіцянки вже неабияк веселять”,- також сказав джерело

Зазначимо, з 21 червня 2019 року до виконання обов’язків директора КП “Київблагоустрій” приступив 28-річний Павло Бірюк. Він змінив на цьому посту скандально відомого депутата Київради, фігурантом низки кримінальних проваджень та давнішнього першого заступника директора цього КП Андрія Андрєєва і вважається людиною Андрєєва і Белоцерковца. До Андрія Андрєєва, з серпня 2014 по серпень 2017 року, КП “Київблагоустрій” керував який напрацював на кілька кримінальних справ Іван Кліпу.

4 листопада 2019 року Київський міський голова Віталій Кличко видав розпорядження №937, яким призначив тимчасовим директором Департаменту міського благоустрою КМДА Олексія Кулебу – бізнесмена зовсім без стажу держслужби.

Джерела KV в КМДА стверджують, що новий глава профільного департаменту КМДА Олексій Кулеба – людина “нового наглядача по Києву з питань благоустрою та кіосків”, радника президента Андрія Єрмака, зв’язок якого з “киосковым бізнесом” добре відома багатьом.

В середовищі столичних підприємців дивуються: кажуть, що саме Олексій Кулеба був тим керівником комерційної структури, якого Нацполиция Києва 19 липня 2019 року затримала при передачі неправомірної вигоди в сумі 650 000 гривень раднику голови Дарницької РДА. Про це затримання столична прокуратура повідомляла 20 липня 2019 року.

Про те, що новим директором КП “Київблагоустрій” незабаром стане однокласник Кулеба Микола Бойко, джерела в КМДА повідомляли KV вже досить давно.