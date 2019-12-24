Зеленський підписав закон про ДБР, що дозволяє звільнити Трубу

Президент України Володимир Зеленський 24

грудня підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Ця

інформація вказана у картці відповідного законопроекту №2116 на сайті

Верховної Ради.

В законі прописана норма, згідно з якою повноваження

керівника Держбюро розслідувань припиняються достроково.

Директор ДБР Роман

Труба прокоментував в Telegram підписання закону.

«З набранням чинності директор і заступники достроково

припиняють повноваження. Це, звичайно, політична, а не правова норма. Тим не

менш впевнений: ми зробили те, що не зробив би ніхто, – без усякої підтримки,

менше ніж через рік, запустили у роботу новий правоохоронний орган», –

зазначив Труба.

Відповідний документ Верховна Рада ухвалила в цілому з

техніко-юридичними правками 3 грудня. Згідно з документом, президент

призначає директора ДБР за поданням конкурсної комісії без подання

прем’єр-міністра України. Раніше директора відомства президент міг призначити по

поданням прем’єра у відповідності з поданням конкурсної комісії.

В законі уточнюється порядок затвердження організаційної

структури ДБР, порядок утворення територіальних управлінь бюро.

Крім того, «змінюється підхід до визначення граничної

чисельності центрального апарату та територіальних управлінь Державного

бюро розслідувань»– передбачається, що чисельність буде визначати Кабінет

Міністрів України за поданням директора ДБР. В даний час гранична

чисельність складає 1500 осіб.

Перед голосуванням за документ у другому читанні депутати

підтримали поправки, які передбачають створення конкурсної комісії з

обрання керівництва ДБР, а також переклад слідчих і прокурорів у справах

Майдану з Генеральної прокуратури України в Держбюро розслідувань без

конкурсу. Також затвердили правку, згідно з якою повноваження директора Держбюро

розслідувань та його заступників припиняються достроково.

Труба виступав проти такого рішення.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Нацагентство з питань запобігання корупції виявило порушення в електронній декларації Труби.