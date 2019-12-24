«Я перестав боятися»: Соболєв розповів про власне розслідування вбивства 3-річного сина

Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв проводить власне розслідування у справі про вбивство свого 3-річного сина.

«Я по 20 годин на добу працюю виключно над тим, щоб розкрити вбивство сина. Я на 90% знаю, хто це. Але під мої міркування потрібні незаперечні дані на папері. У мене їх величезна кількість. І для того, щоб зробити ту роботу, яку я виконав, щоб це вбивство не минув безкарно, все, що я збираю — відразу відправляю в США та Ізраїль. Щоб весь обсяг даних в певних структурах. Тому що я розумію: у будь-який момент, і тим більше після інтерв’ю з вами, у енних персонажів з’являється все більше бажання мене вбити», — констатує Соболєв.

Політик підкреслив, що на сьогоднішній день займається тільки одним — розслідуванням вбивства, пошуком замовника і посередника.

«Я впевнений, що я сьогодні на вірному шляху. Станом на сьогоднішній день одну сторону замовників, куди входять дві людини, я знаю на 99%. Але велика частка ймовірності, що ті люди, які це все закрутили, могли взяти гроші ще з іншого, з іншого боку», — пояснює депутат.

За словами Соболєва, йому необхідно близько тижня, щоб він міг додати необхідну інформацію до вже існуючої.

«У мене є окремий лист, в якому вписані всі прізвища. І під кожне прізвище — величезний обсяг доказової бази. Я прекрасно знаю, що замовлення по мені не знято. Енні особи хочуть убити мене і мою дружину. Але рівно 1 грудня, коли вбили мого сина, я перестав боятися і соромитися. Ми з дружиною визначилися: заради нашого сина і заради всіх дітей в нашій країні — щоб кожна дитина могла вийти на вулицю, гуляти, бігати, і був упевнений, що його не викрадуть, як ми щодня читаємо в пресі, не застрелять. Я знаю, хто замішаний в цьому вбивстві — я не боюсь, і не соромлюся, буду йти до кінця. І тільки тому, що ми хочемо, щоб наші діти могли спокійно гуляти на вулиці, ми будемо жити тільки там, де ми живемо, ми не будемо ніде ховатися, тікати», — зазначив політик.

Нагадаємо, що у справі про вбивство 3-річного сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва 2 грудня були затримані двоє чоловіків. Обидва пішли добровольцями на війну в 2017 році, служили в батальйоні «Аратта». Андрій Лаврега з позивним «Тихий» на Донбасі був снайпером, три роки просидів в окопах. На війну пішов ще в 17 років. 7 місяців тому пішов з батальйону і повернувся до цивільного життя. Другий затриманий — 18-річний Євген Семенов. Він родом з Одеської області і навчався в Одеському морехідному училищі.

Вбивство 3-річного хлопчика сталося через кілька хвилин після того, як сім’я Соболєвим від’їхала від ресторану «Маріо», власником якого є політик. В результаті обстрілу позашляховика Range Rover куля потрапила в сина Соболєва. Дитина померла у «швидкій» дорогою до лікарні. За даними слідства, зловмисники відкрили вогонь з кімнати хостела, який зняли напередодні. Постріл був виконаний з карабіна калібром 7,62 міліметра.