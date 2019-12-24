Міністр економіки заявив, що вірить у приватизацію “Центренерго”

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що вірить у велику приватизацію “Центренерго”, навіть “враховуючи, що поруч з ним фігурує така прізвища як Коломойський”.



“Давайте говорити про бізнес-складової. Всі інші речі, наприклад, борги підприємств – це повинна бути відповідальність держави, воно повинно відокремити негатив від якісної складової своїх підприємств і продавати все, що добре працює”, – заявив Милованов.

На уточнююче питання журналіста “Ви вірите, що держава зараз готова на такий крок і приватизація все-таки почнеться?” Милованов відповів: “Вірю. Але потрібно розуміти, що будь-яке велике підприємство – це рік-півтора підготовки. Тому приватизація – це реально. Складно, але реально”.