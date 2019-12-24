Більше півтора мільйонів українців зустрічають Новий рік з боргами

З початку року в Єдиний реєстр боржників потрапило понад 1,7 млн українців. Як з’ясували журналісти, 8% з цієї кількості становлять компанії-боржники, а 92% — фізичні особи.

Як повідомляє сервіс моніторингу Opendatabot з посиланням на дані Міністерства юстиції, найчастіше в ЕРД потрапляють програшу в суді і не виконання рішень суду; неоплаченого адмінштрафу (наприклад, за порушення правил дорожнього руху); неоплачені вчасно комунальні послуги, невиплачені аліменти або кредит, заборгованість по якому банк стягує через нотаріуса.

За словами юриста Миколи Пидгайного, боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити в наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі або продажу нерухомості).

Крім того, це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу.