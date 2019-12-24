Україну остаточно перетворили в колонію для викачування бабла — думка

ТНК сформували в Україні колоніальну адміністрацію з формально місцевих аборигенів з сильною прив’язкою до західного ареалу проживання. Ось навскидку. Коболєв забарикадував свою маму в Штатах. Вітренко тримає родину в Ліхтенштейні. Смілянський з Укрпошти резидент США. Такий же паспорт у глави СН Арахамии. Гончарук, Милованов, Новосад, Маркарова, Нефедов, Дубілет… і купа-купа інших проходили грантовские тривалі стажування на Заході, харчуюясь за рахунок ТНК і отримуючи у них зарплату.

Якщо комусь цікава історія колоніальної Індії і він задається питанням, а як такий гігантський колос потрапив під зовнішнє управління англійців, то він може наочно політику неоколоніалізму вивчити на Україні.

Таку думку висловив письменник і публіцист Ігор Лесев.

Ось дивіться. Як британці зайшли в Індію? Через Ост-Індську компанію. Формально, комерційна контора зі статутним капіталом, акціонерами та радою директорів. Але надалі у пацанвы з’явився свій флот, і не тільки автомат. З’явилися свої воєнізовані формування (ПВК). І найголовніше – хлопці стали входити в місцеві колоніальні адміністрації, по суті, ставши урядовою організацією.

В Україні сталося все те ж саме. Один в один, тільки зі зміною термінології. Ост-Індська компанія трансформувалась в ТНК з центром у Штатах, де домінуючі позиції мають Демпартія з приєднаними інвестфондами (в наших краях їх збирацько називають соровскими).

Ці ж ТНК сформували в Україні колоніальну адміністрацію з формально місцевих аборигенів з сильною прив’язкою до західного ареалу проживання. Ось навскидку. Коболєв забарикадував свою маму в Штатах. Вітренко тримає родину в Ліхтенштейні. Смілянський з Укрпошти резидент США. Такий же паспорт у глави СН Арахамии. Гончарук, Милованов, Новосад, Маркарова, Нефедов, Дубілет… і купа-купа інших проходили грантовские тривалі стажування на Заході, харчуюясь за рахунок ТНК і отримуючи у них зарплату.

Але це видима сторона колонізації. Адже якщо людина навчалася/працював/харчевался за кордоном, його ще не можна звинуватити в нелояльності до країні. До того ж, критерії цієї лояльності у кожного свої. Ось візьмемо бородате опудало з УЗ Кравцова. Хіба він не лояльний до України з зп в лям гривасиков в місяць? Ви уявляєте собі цю зарплату?

Людина місяць нічого не робить. Він взагалі не залізничник. Пішов в туалет посрати, а йому вже на картку капнуло 5 тисяч. Пожер в ресторані – ще двадцаточка. І так 30 днів в місяць. Звичайно ж, ці люди по-своєму дуже люблять Україну. Приблизно як педофіли дітей.

Але яка основна мета ТНК в Україні? Заробляти тут бабло. А з урахуванням того, що ми говоримо про колонії з нерівноправними відносинами, то викачувати звідси бабло. І пацанва зараз трахає всю країну через наглядові ради. Ось саме вони – наглядові ради – є справжньою колоніальною адміністрацією в Україні.

Візьміть будь спостережну раду держкомпанії, і ви майже не побачите українців. Та й ті, що мають український паспорт, використовують його як ширму. Ті ж самі грантовские присоски, у яких батьківщина починається в раді директорів компанії. І там же ця батьківщина закінчується.

Через наглядові ради відбувається викачування всіх ресурсів з України. Наглядові ради також є такими собі наглядачами за певними секторами економіки.

Але зверніть увагу на ще одну еволюційну особливість нашої колонізації. Стільки-то років тому грантовские інвестфонди тримали на підсосі нашу транснаціональну недоросток. Всі ці шабунины, лещенки, найемы сиділи на рясної зп-підживлення, що для ТНК особливо не була обтяжливою. Всі ці Відродження, BRDO, Драгон капітал та інша хренота ростила новий вид гомосапієнсів, де лояльність до корпорації вище, ніж до свого народу чи своєї країні. Погодьтеся, не кожен же з вулиці може психологічно налаштуватися працювати капо у своїй країні.

А тепер колонія дозріла і почався сезон надоїв. Найбідніший у Європі народ – український – взяв на повне забезпечення іноземних членів наглядових рад. А там космічні зарплати навіть за американськими мірками. За 500 – 700 тисяч гривасиков в місяць на рило. Це в середній держкомпанії. Там, де енергетика і ГТС – розцінки набагато вище.

Тобто, нам з вами збудували бордель навпаки. Нас тут трахаються, виводять капітали, посадили на фінансову голку вічних боржників – чим більше заробляємо, тим більше платимо – так ми за це «задоволення» ще й утримуємо ВСІХ численних членів наглядових рад.

Ось просто порівняйте. Пенсіонер в країні отримує в середньому 2 тисячі гривень. Не просто отримує. Він ще якось живе цілий місяць на ці гроші. А якийсь інвест-дрочер з Литви, Канади або Штатів, що в Україні, можливо, жодного разу не був, але полягає в наглядовій раді, скажімо, УЗ, отримує щомісяця на картку полляма гривасиков. 20 штук баксів ренти за рахунок мільйонів недополучающих пенсіонерів.

Люди, які все життя будували ті ж самі залізні дороги в Україні, отримують хер. А респектабельний шматок денді з-за бугра, який на карті не покаже, де Чернігів (ну от нахрена йому Чернігів?) за рахунок українців кучеряво живе.

І адже проблема для країни в наглядових радах навіть не в їх зарплатах. Це так, додаток палаючого сараю до згорілої хати. Головна проблема в тому, що всі ці наглядові ради працюють не в інтересах країни і суспільства, а в інтересах ТНК. А там інтерес один – максимальне вилучення прибутку.

Ми це бачимо, наприклад, з піраміди ОВДП. Це ж повна жопа. Кабмін іноземним інвесторам дає облігації зовнішньої позики під 16% річних у валюті, а в місцевих банках спробуйте знайти валютний депозит хоча б на 5%. На прикладі ОВДП видно, що українці для цього Кабміну – другий сорт.

Або діяльність Нафтогазу. Він свідомо блокує прямі закупівлі газу в Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18), які дешевше, тому що менеджмент заробляє саме на перекупку того ж ру-газу. А переплачує в кінцевому рахунку пересічний український споживач. Але адже саме з цієї переплати і харчуются Коболєв, Вітренко і всі інші бенефіціари української ГТС.

А потім прийшов Ганді і все чудово розрулив. Але це було в Індії. А у нас теж був свій Ганді. Ось цієї весни. Але потім йому намалювали шахматку з усіма профіту і няшками і Ганді перетворився в Зеленського.