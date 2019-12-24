Другий пішов: Дронов слідом за Зайцевої оскаржив у Верховному суді вирок у справі про ДТП у Харкові

Геннадій Дронов, засуджений за вчинення смертельного ДТП в Харкові 18 жовтня 2017 року, подав касаційну скаргу на вирок до Верховного Суду. Він вже відкрив провадження за скаргою.

За даними ЗМІ, ініціатором касації став новий адвокат Дронова — Геннадій Токарєв.

Він просить суд повернути справу на новий розгляд.

26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова засудив Дронова та Зайцеву до 10 років позбавлення волі. Також вони були позбавлені права керувати авто протягом 3 років і зобов’язані виплачувати компенсацію сім’ям постраждалих.