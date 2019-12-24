У Дніпрі встановили страшні новорічні фігури не для слабкодухих

В Дніпрі, де нещодавно на вулиці виявили голого чоловіка після новорічного корпоративу, в парку за будинком обладміністрації з’явилися новорічні фігури, які викликали неоднозначні реакції у городян.

Так, новорічні фігури, прикрашені дощиком, стоять біля дитячого майданчика в парку.

Серед фігур – пінгвіни, Міккі Маус, лев та левиця, Діди Морози і Снігуроньки, ведмедик з червоними очима і інші персонажі.

Також є фігурка матрьошки. На них можна побачити ілюмінацію, швидше за все, ввечері, вони будуть світитися. Незабаром ці фігури стануть частиною казкового містечка.

