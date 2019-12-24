Кличко призначив 200% премію до окладу своєму заступнику Прокопиву

Київський міський голова Віталій Кличко в грудні призначив 200% премію до посадового окладу заступникові голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Володимиру Прокопиву. Таким чином Прокопів преміюється кілька місяців поспіль.

Про це KV стало відомо з розпорядження №1115 Київського міського голови Віталія Кличка від 23 грудня 2019 року.

“Враховуючи наявність економії по фонду оплати праці, преміювати заступника міського голови – секретаря Київської міської ради І.прокопіва Ст. Ст. за підсумками роботи за грудень 2019 року в розмірі 200% посадового окладу за фактично відпрацьований час”, – йдеться в документі.

Нагадаємо, що Кличко в грудні 2019 року до Дня місцевого самоврядування вже виписував премію Прокопиву. Премія виписана в розмірі двох посадових окладів з урахуванням, як наголошується, вагомого внеску І.прокопіва у становлення і розвиток місцевого самоврядування в столиці.

Як повідомляла KV, в кінці листопада Кличко вирішив знову видати премію секретарю Київради. Це був вже п’ятий місяць поспіль, коли Кличко преміював І.прокопіва. Втім, раніше той отримував премії в розмірі 110-120% посадового окладу, а в цей раз 180%.

Раніше KV повідомляла, що Кличко преміював свого заступника І.прокопіва за підсумками роботи у жовтні. Розмір премії тоді склав 120% окладу секретаря Київради. Це був четвертий місяць поспіль, коли столичний градоначальник виписував своєму заступнику премії, що перевищують розмір його окладу.

Раніше Кличко преміював свого заступника за результатами роботи за липень. Тоді розмір премії склав 110% посадового окладу. За результатами роботи Володимира І.прокопіва у серпні столичний градоначальник виписав йому премію в розмірі 120% його окладу. У вересні Кличко преміював Володимира І.прокопіва за підсумками роботи за місяць в розмірі 120% окладу.

Зазначимо, що Володимир Прокопів 1 грудня 2015 року був обраний заступником міського голови-секретарем міськради.