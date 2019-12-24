Епоха гідності настала: стало відомо, які “платіжки” люди отримають за тепло у грудні

“Платіжки” за теплову енергію за рахунок їхнього коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні можуть бути знижені на 300-400 грн.

Як інформує “Інтерфакс-Україна”, про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“Ми на рівні уряду сьогодні ухвалили постанову, яка фактично дозволяє на місцях врахувати ринкову ціну на газ. Тобто можна відкоригувати ті, що люди отримають у своїх “платіжках” на різницю між ринковою ціною і тією ціною, яку заклалося наразі в тарифі.

Фактично можна відреагувати, працюючи за ринковою логікою”, – сказав прем’єр під час зустрічі Ради регіонів під головуванням президента України Володимира Зеленського.

“За нашими підрахунками, вже в грудні, якщо правильно здійснити ці нарахування, людина може отримати у своїй “платіжці” на 300-400 грн менше. Це дуже відчутно”, – уточнив Гончарук.