З урахуванням тих, хто на лікарняному та у відпустці, у Києві не вистачає 50% патрульних поліцейських, — Геращенко

Кадровий склад патрульної поліції в Києві недоукомплектований на 34%.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«У нас на сьогодні некомплект в Київській патрульної поліції на 34%. З 2 тис. патрульних поліцейських 34% немає. З урахуванням тих, хто на лікарняному або у відпустці, немає половини поліцейських», — сказав Геращенко.

При цьому він пояснив, чому склалася така ситуація.

«Патрульні поліцейські, яких ми навчаємо, і хочемо, щоб вони працювали добре, отримують зарплату 12 тис. 400 гривень. Зарплата водія маршрутки — 17-18 тис. гривень… І тому багато патрульні поліцейські, яким не дуже просто працюється, вони не хочуть працювати «, — заявив Геращенко.

У зв’язку з цим заступник міністра зазначив, що в МВС сподіваються, що наступного року бюджет буде перевиконано і зарплата для патрульних буде підвищуватися.

«Нам потрібно більше поліцейських», — додав він.