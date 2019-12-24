Зеленський видав указ про боротьбу з пожежами в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні». Про це повідомляє прес-служба глави держави на офіційному сайті.

Зокрема, згідно з указом повинна бути збільшена відповідальність за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони і поліції, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

Посилюється покарання за завідомо неправдивий виклик пожежних служб, недопущення посадових осіб органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Крім того, пожежно-рятувальні підрозділи Держнс повинні бути забезпечені сучасною спеціальною технікою та рятувальним обладнанням для екстреної евакуації людей, засобами пожежогасіння, спеціальним одягом.

Окремий акцент зроблено на необхідності покращення матеріальної та соціального захисту працівників пожежно-рятувальних підрозділів, вдосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації таких працівників.

Також повинен бути встановлений дієвий контроль за станом систем оповіщення.

Передбачає указ і створення в сільській місцевості пожежно-рятувальних підрозділів (пожежних частин) добровільної пожежної охорони.

Як раніше повідомлялося, після пожежі в психоневрологічному інтернаті Мінсоцполітики ініціював перевірки всіх підвідомчих установ на предмет дотримання заходів протипожежної безпеки.

Також за фактом пожежі Державне бюро розслідувань в Луганській області розпочало розслідування щодо посадових осіб Державної служби надзвичайних ситуацій.