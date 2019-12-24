У «ЛДНР» підняли «хай» через рішення суду щодо екс-беркутівцям

Представники членів незаконних збройних формувань звинуватили Україну в порушенні урік з обміну утримуваними особами. Про це заявила так звана «омбудсмен» Дар’я Морозова на своїй сторінці в Facebook.

Така її реакція пов’язана з тим, що суд Святошинського району Києва залишив під вартою трьох колішніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», які підозрюються в розстрілі учасників Майдану на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.

Члени НВФ в особі Морозової, считают, що, українська сторона в односторонньому порядку змінила списки і «викреслила утримуваних прихильників невизнаної республіки з обмінного процесу», а такі дії «наводять на думку про свідому спробу зриву обміну утримуваними особами».

Насамкінець вона підкреслила: «Ми твердо наполягаємо на виконанні Україною всіх гарантій, прописаних в Мінському форматі і в підсумковому комюніке «нормандської четвірки». Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Києв має намір передати на окуповані території України в процесі обміну полоненими екс-беркутівців, яких звинувачують у тяжких злочинах на Майдані.