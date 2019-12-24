У Борисполі українка намагалася вивезти до Італії раритетний самовар

Прикордонники знайшли у пасажирки в аеропорту Бориспіль старовинний самовар. Українка хотіла вивезти його в італійський Неаполь.

Про це повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби у вівторок, 24 грудня.

Під час огляду ручної поклажі 32-річної жінки було знайдено самовар, зроблений у далекому 1939 році.

Прикордонники вилучили атрибут чаювання, оскільки він може представляти історичну цінність. У свою чергу господиню самовара притягнули до відповідальності за порушення правил митного контролю.