Милованов розкритикував НБУ за зміцнення гривні

Курс національної валюти гривні занадто високий, а Національний банк дотримується консервативного рівня облікової ставки.

Про це сказав глава Мінекономіки Тимофій Милованов на прес-брифінгу в Києві, повідомляє “Інтерфакс-Україна” у вівторок, 24 грудня.

“Курс, на мою думку, при всій повазі до політики НБУ, дуже сильний, і він шкодить експортерам. Те ж саме з обліковою ставкою… На мою думку, облікова ставка занадто висока, дуже консервативна”, – сказав міністр.

На думку Милованов, при інфляції на рівні 4-5% облікова ставка повинна бути більше на кілька відсотків, а не на 10%.