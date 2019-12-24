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Герус розповів, на що «Нафтогаз» витратить отримані від Росії 3 мільярди

24.12.2019

Глава енергетичного комітету парламенту і нардеп від «Слуги народу» Андрій Герус заявив, що 3 млрд. дол., які російський «Газпром» зобов’язаний виплатити «Нафтогазу», будуть витрачені на декілька цілей, в тому числі поповнення держбюджету.

Герус зазначив, що борг «Газпрому» — це значна для «Нафтогазу» сума. Він перерахував, куди українська компанія витратить отримані кошти.

За його словами, «Нафтогаз» погасить свої кредити і інвестує гроші у збільшення видобутку газу

Герус заявив, що оскільки «Нафтогаз» є державним підприємством, то частина грошей від «Газпрому» буде передана в бюджет України.

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