Кабмін проводить екстрене засідання з-за газових переговорів з РФ, – Гончаренко

Каминет міністрів України ввечері у вівторок, 24 грудня, зібрався на екстрене засідання щодо газових переговорів з Російською Федерацією.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
“У найближчі хвилини почнеться екстрене засідання Кабміну з питання газових переговорів з Росією. Формат засідання повністю закритий – ДСК (для службового користування)”, – написав він у своєму телеграм-каналі.
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