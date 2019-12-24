Поліція відкрила кримінальну справу у зв’язку з нападами на журналістів у суді по справі Шеремета

Поліція почала кримінальне провадження у зв’язку з нападами і тиском на журналістів 24 грудня в Апеляційному суді Києва, де розглядалася запобіжний захід для Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляється на сторінці Національної поліції в Facebook.

Як повідомили правоохоронці, в поліцію із заявами про протиправні дії звернулися троє журналістів. Слідчі кваліфікували подію як загрозу і насильство щодо журналістів і внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України (навмисне заподіяння журналістові побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень). Санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Скріншот: Facebook/ UA.National.Police

«Наголошуємо: таке протиправне поведінка стосовно журналістів неприпустимо. На всі такі випадки поліція буде оперативно реагувати в рамках чинного законодавства», — пообіцяли в поліції.