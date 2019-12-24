Вандали зіпсували мурал з головними героями серіалу «Ліквідація» в Одесі

В Одесі на вулиці Колонтаївській, де знімався серіал «Ліквідація», невідомі споганили мурал, намальований нещодавно на воротах будинку. На ньому зображені герої цього легендарного серіалу — співробітник УГРО Давид Гоцман і його друг Фіма.

За словами місцевих жителів, інцидент стався в ніч на 21 грудня. Тепер на воротах залишився зображений один Гоцман.

Роман Вайер — один з ініціаторів створення малюнка — розповів, що рішення про його відновлення поки не приймалося.

«Ми поки не вирішили відновлювати його чи ні, тому що є ймовірність, що ми відновимо, а вони знову споганять. Поки почекаємо», — зазначив він.

Фото: dumskaya.net

Відео: youtube.com/Сергій Хропот