ВАКС залишив під вартою Гримчака до 14 лютого

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Про це повідомляє прес-служба ВАКС в Facebook.

«Сьогодні, 24 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ про продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України», — сказано в повідомленні суду.

Відзначається, що підозрюваному продовжено термін утримання під вартою на 53 дні (до 14 лютого 2020 року включно) з альтернативою внесення застави в сумі 1,9 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скоротив заставу колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку з 5,9 млн до 1,9 млн грн.