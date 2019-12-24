Долар подешевшав перед вихідним, але може подорожчати після 10 січня, коли Мінфін пообіцяв відшкодування ПДВ

Перед католицьким Різдвом і вихідних в Україні безготівковий долар подешевшав на 4 копійки, і закріпився в рамках 23,24-23,25 грн/$. Середня ціна готівкової валюти на продаж впала відразу на 15 копійок — до 23,20-23,30 грн/$, а на покупці — на 10 (до 22,90-23,0 грн/$).

На оптовому готівковому ринку з ранку спостерігалися тотальні розпродажі «американця», але до вечора ситуація трохи підрівнялася. «У першій половині дня ціни на опті обвалилися до 22,95-22,99 грн/$, а до вечора трохи відкотилися до 23,02-23,07 грн/$. Банки почали відкуповувати валюту собі на баланс, закривають короткі позиції (ті продажу долара, які проводили за клієнтські кошти). Думаю, що є шанси поступово до кінця року вирівняти готівку за ціною міжбанку», — пояснив ситуацію фінансовий експерт Василь Невмержицький.

На безготівкових торгах 24 грудня було досить спокійним днем із середнім обсягом продажів — в районі $240 млн. Нацбанк вже за традицією викупив більшу частину долара — близько $150 млн. Спочатку збирав валюту за 23,26 грн/$, а потім опустив курс до 23,25 грн/$, і взяв на ньому більшу частину валютного врожаю.

Як і вчора, долар на міжбанку продавав НАК «Нафтогаз». Але, кажуть, що вже не так активно, як у попередні дні. Ймовірно, завершив наповнення держбюджету. До речі, сьогодні стало відомо, що 23 грудня надходження на рахунки Державної податкової служби склали цілих 16 млрд грн — стільки ж скільки за 21 день грудня. Левову частку цього рекорду забезпечив саме «Нафтогаз» та валютні розпродажі на міжбанку.

Разом з НАКом долар активно продавали і інші експортери, іноземців не було.

«Торги напередодні вихідного дня в Україні та старту різдвяних канікул в Європі та США відбулися в стриманому передсвятковому режимі, з поправкою на проведення заключного в цьому році аукціону ОВДП і на продовження надходження дешевого долара з готівкового ринку, де курс покупки просів нижче психологічного індикатора 23 грн/$», — описав ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Мінфін на розміщення держоблігацій зібрав досить скромний урожай: загальний обсяг залучень склав 5,3 млрд грн.

«Більшу частину боргових коштів залучили в доларі: два випуски паперів за $100 млн кожен. Їх взяли наші банки, яким в кінці року нікуди вкладати валюту. По гривні уряд змогло розмістити лише два випуски ОВДП з трьох: на 511,2 млн. піврічних і на 11,3 млн грн — полуторогодовалых. Розміщення 9-місячних паперів не відбулося», — уточнив всі нюанси Василь Невмержицький.

Після вихідного, 26 грудня, фінансисти чекають продовження валютних розпродажів.

«Швидше за все, після вихідного міжбанк буде відкриватися в рамках 23,23-23,27 грн/$. І думаю, експортери продовжать продавати валюту, тому гривня може і далі зміцнюватися», — спрогнозував начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко.

Бізнесу продовжують вкрай скромними дозами виплачувати відшкодування ПДВ: сьогодні Держказначейство перерахувало підприємствам 218,3 млн грн (при середній місячній нормі в 8-9 млрд грн). Тому бізнес змушений конвертувати припасену валюту для закриття року і виплат зарплат працівникам.

До того ж сьогодні чиновники по великому секрету назвали керівників великих корпорацій точну дату виплат грудневого ПДВ. До вечора вона була відома всім і кожному на фінансовому ринку — 10 січня 2020 року. До цього часу компаніям доведеться обійтися без цих грошей.

ПДВ-прогнози породили розмови про можливе подорожчання долара в перші тижні нового року. Точних параметрів цього подорожчання фінансисти поки не називають, а говорять лише про тенденції.

«ПДВ, призначений на 10 січня, — це ще не все. Ще 8 січня 2020 року має відбутися досить велике погашення старих випусків ОВДП, що може позначитися на курсі, — на 5,7 млрд грн», — натякнув Невмержицький.