СБУ викрила систематичну постачання наркотиків з Європи в Одесу

Служба безпеки України викрила в Одесі незаконне переправлення кокаїну і амфетаміну з однієї з країн Європи. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За попередніми даними, контрабанду сформував одесит. Він замовляв товар у своїх закордонних партнерів, а отримував його через послуги міжнародного поштового зв’язку. Зловмисник розплачувався з постачальниками за допомогою кріптовалюти. Посилки з маленькими партіями наркотиків він отримував у бандеролях з вініловими пластинками.

Наркодилера затримали біля поштового відділення під час отримання чергової партії амфетаміну. На ім’я зловмисника в Україну переправили ще дві посилки з кокаїном і MDMA. на даний момент вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі.