Президент підписав закон про ліквідацію схем в оцінці нерухомості

Президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав закон про ліквідацію схем у сфері оцінки нерухомості (законопроект 2047-д).

Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

Це саме той закон (майданчики Яценко), з-за якого в жовтні спалахнув скандал всередині фракції «Слуга народу», коли депутати звинуватили один одного в корупції і навіть зажадали пройти поліграф.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 грудня прийняла у цілому законопроект, який з 1 січня 2020 року вводить спрощений метод оцінки об’єктів нерухомості, що передбачає їх автоматичну оцінку. У разі незгоди з оцінкою вартості, яку модуль автоматично визначить, громадяни зможуть отримати її у оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі, як це передбачає поточна процедура, свідчить текст документа.

При цьому народні депутати передбачили безкоштовний доступ до бази для перевірки або внесення даних про оцінку нерухомості.