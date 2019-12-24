Останню з жертв пожежі в одеському готелі «Токіо Стар» поховали тільки через чотири місяці після трагедії

У Сумській області поховали останню жертву пожежі в одеському готелі «Токіо Стар», який відбувся у серпні. Дівчинка — Валентина Довгих — загинула разом з матір’ю, проте, якщо ви впізнали жінку практично відразу, то з тілом дитини судмедексперти працювали протягом декількох місяців.

Безутешному батькові сімейства Олександру Довгих, якому довелося вижити при пожежі, тільки тепер вдалося поховати дочку, йдеться в сюжеті ТСН.

За його словами, сім’я зупинилася у згорілій готелі на одну ніч, в яку і сталася пожежа.

Нагадаємо, пожежа в одеському готелі «Токіо Стар» трапився 17 серпня. Джерело займання знаходився на другому поверсі і поки точно не названий. На момент пожежі в готелі проживали близько двохсот осіб, дев’ять з них загинули.