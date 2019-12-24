Зеленський призначив Арахамию секретарем Нацинвестсовета

Президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національного інвестиційного ради і призначив нардепа, голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамию його секретарем.

«Затвердити персональний склад Національного інвестиційного ради наступних осіб: Арахамія Давид – народний депутат, голова фракції політичної партії «Слуга народу», секретар Ради (за згодою)».

Заступником секретаря ради призначили заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, а радником секретаря Бесика Сіхарулідзе.

У персональний склад інвестради також увійшли прем’єр Олексій Гончарук, заступник керівника ОПУ Ігор Жовкла, міністр юстиції Денис Малюська, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

А також президент і гендиректор компанії «POSCO International Corp.» (Республіка Корея) Кім Янг-Санг (за згодою), міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр енергетики Олексій Оржель і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков (за згодою).

Цим же указом Зеленський вивів зі складу Нацинвестсовета екс-прем’єра Володимира Гройсмана, екс-віце-прем’єра Степана Кубіва, екс-міністра юстиції Павла Петренко і екс-міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.