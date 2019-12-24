У Дніпрі вулицю назвуть на честь Аміни Окуєвої

Комісія з перейменувань при міській раді україни ратифікувала Дніпра найменування однієї з вулиць міста на честь жінки-добровольця Аміни Окуєвої.

Про це у вівторок, 24 грудня, розповіла директорка департаменту соціальної політики мерії Дніпра Юлія Дмитрова у коментарі “Радіо Свобода”.

За її словами, раніше на честь Окуєвої хотіли перейменувати вулицю Тополину, однак ініціатива не була підтримана на общественных слуханнях жителями.

Наразі для найменування розібрали іншу вулицю в Амур-Нижньодніпровському районі міста – нову, яка поки не мала імені. У мерії считают, що для ухвалення такого рішення не потрібне проведення общественных слухань.

“Комісія ухвалила, проголосувала, тепер рішення буде винесене на сесію, але це вже формальності, фактично найменування вулиці вирішено”, – сказала Дмитрова.

2018 року одну з вулиць Дніпра перейменували на честь командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва, який загинув в лютому 2015 року в боях під Дебальцевим. На цій вулиці йому відкрили пам ” ятний знак.

Обоє – Аміна Окуєва й Іса Мунаєв – поховані на мусульманській частині цвинтаря під Дніпром.