Путін хвалив Сталіна у своїй промові проти Заходу: в Україні дали відповідь

20 грудня в Санкт-Петербурзі відбулася неформальна зустріч глав держав СНД, в ході якої президент Росії Володимир Путін зробив заяву проти Заходу, згадавши про події, що відбулися напередодні Другої світової війни.

Відповідну заяву президента РФ опубліковано на його офіційному сайті.

Зокрема, спочатку він наводить перелік різних угод, які були підписані з 1934 по 1939 рік низкою європейських країн, а саме – Польщею, Великобританією, Францією, Литвою, Латвією та Рейхом, які передбачали або угоди про ненапад один на одного, або певні військові домовленості (наприклад, з Великобританією, яка фактично погодилася на відновлення німецьких ВМС, згорнутих за результатами Першої світової війни), або – навіть територіальні поступки на користь Німеччини (як, наприклад, передача Клайпедського району від Литви Рейху в березні 1939 року).

Ну і висновок Путіна простий: СРСР був останньою з європейських країн, яка уклала пакт з Гітлером, інші – причому вже давно мали відношення і різні справи з нацистським Рейхом. І, до речі, з цим складно сперечатися.

Після цього Путін перейшов до конкретної країни – а саме до трагічної долі Чехо-Словаччині… Найбільше Путіна турбувала саме роль Польщі та Угорщини – ось нібито вони і виступали чи не найбільшими агресорами проти беззахисної демократичної країни. Франція, яка повинна була гарантувати безпеку Чехо-Словаччини, “умила руки”, а СРСР – єдиний, хто готовий був надати допомогу, але в разі якщо б Польща надала б повітряний простір і територію для проходу військ. Ну а остання не надала, маючи інтерес до Тешинської області, яку в підсумку ненадовго до себе і приєднала при растерзании країни.

В Україні жорстко пройшлися по промови Путіна на зустрічі країн СНД. “Отже, який загальний висновок лектора Путіна про прочитане з папірця? А те, що головною метою напередодні Другої світової у європейських держав була… русофобія і бажання уникнути впливу СРСР (чи Росії? – Путін використовує у мовленні то одне визначення, то інше) в Східній Європі. Для доказів наводяться цитати, знову-таки, в основному польських політиків і дипломатів, які негативно висловлювалися про росіян і СРСР. Ну, а як підсумок – Путін видає: вже 1 вересня 1939 року Польща і дізналася що таке чесність і дотримання слова з боку Німеччини”, – звинувачує Путіна у віроломстві український журналіст Віктор Чопа.

За його словами, Путін у своїй промові перед лідерами СНД керується знову-таки давно відомою логікою і наборами фактів, свідчень, документів, якими виправдовують дії Сталіна напередодні Другої світової його прихильники. “До цих пір всі ці факти про надзвичайне значення Тешинської області, зазіхання Польщі на яку, нібито і стало чи не головною причиною Другої світової (куди там Гітлеру з його агресією?), про сутність Мюнхенської змови залишалися долею маргінальних історичних міркувань. Чому? А тому що ганебність “Мюнхена” ніхто не заперечує, і взагалі-то цей ганебний змову стався відкрито і швидко був засуджений урядами і громадською думкою Великобританії і Франції”, – зазначає журналіст.

У теж час, Чопа зазначає, що Сталін, укладаючи пакт з Гітлером і секретний протокол до нього, знав до чого це все призведе – до війни – і йшов на цей змову цинічно, тим більше – він теж мав від цього вигоду – а саме західні території України та Білорусі.

“Так навіщо Путін так незграбно маніпулює відомими історичними фактами? Який сенс він хоче цього додати? Тут, здається відразу три різні складові відповіді на ці питання. Перша: Путін демонструє то свідомо чи ні (що саме по собі характерно) власну необізнаність і дилетантизм – адже йому надали начебто документи з архіву – і ось він їм вірить. Якщо ж гра в дилетанта свідома – це означає перехід до другої складової відповіді: це акт пропагандистської обробки населення перед черговим ювілеєм. Знову ж – відомий прийом: у РФ вже звична вся ця істерика під 9 травня, коли вшанування подвигу народу і його колосальних жертв підміняється дешевою пропагандою з метою досягнення чиїхось політичних вигод. Але найстрашніше – третє – те, що саме сталіністські тези стають частиною офіційної точки зору керівництва РФ на Другу світову.

На тлі чергового дня народження тирана, який широко відзначався 21 грудня в Росії його прихильниками – досить симптоматична, хоч і непряма реакція влади – такий сигнал суспільству: так, хлопці, Сталін – наш з нами”, – пояснює оглядач. Він також додає, що керуючись такою риторикою, Путін веде себе чітко по Фрейду. “Особисто для Путіна ці звинувачення всіх, крім СРСР, в розв’язуванні Другої світової і відповідальності за це, типова спроба перекласти вину з себе на інших – чисто по Фрейду. Адже серед «досягнень» Путіна зараз вже є і агресія проти Грузії з захопленням територій (як тут не згадати Клайпеду?), анексія Криму (немає паралелей з Судетами?), вторгнення в Донбас (а чим це не повторення Польщі у 1939-му?).

Звичайно, кожен вибирає приклади для наслідування у відповідності зі смаком, але Гітлер – як кажуть – не дуже йде в карму. Ось і намагається Володимир Володимирович від себе ці асоціації відігнати – навіть на психологічному рівні”, – резюмує експерт.