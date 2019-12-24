Снайпера “Омеги”, підозрюваного у вбивстві на Майдані, відпустили з-під домашнього арешту

Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера і колишнього бійця спецназу “Омега” Дмитра Хмелю, якого підозрюють у вбивстві активіста Майдану Олександра Храпаченко.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Хмелю зобов’язали здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчих.

Суд передав кримінальне провадження в управління спецрозслідувань Державного бюро розслідувань.

Кримінальне провадження щодо Хмелю тимчасово зупинили з серпня 2019 року, т. к. захист відправила запит до Швейцарії на надання міжнародно-правової допомоги.