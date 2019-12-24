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Лукашенко заявив, що це Україна дала привід війні на Донбасі

25.12.2019

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна дала привід початку конфлікту на Донбасі.

Про це стало відомо із його інтерв’ю радіостанції Ехо Москви.

“Україна в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там і інше — ну, питань, яких не повинно бути в Україні! Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію, немає. Я не дорікаю Україну. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення”, — розповів він.

Також білоруський президент вважає, що аннексированный Крим “де-факто російський це юридично не оформлено”, а українці “не боронили цю землю”.

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