Коли РФ почала «лаятись» з Україною через газу, я сказав, що ще невідомо, що буде далі», — Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив пошуком альтернативних постачальників нафти і газу, у випадку якщо Росія встановить надто високу ціну на ці ресурси.

Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції «Ехо Москви».

«Як можна організувати економіку, якщо мені кажуть: 152 долара має бути ціна на газ? Так вона не може такою бути, тому що ми без мита торгуємо. А на останніх переговорах я взагалі сказав, коли торгівля ця пішла, особливо нафти: добре, давайте ваші ціни, ми будемо платити. Але якщо російський ринок в 25 млн тонн нафти і 22 млрд кубів газу піде кудись, ви на мене не ображайтеся», — заявив Лукашенко.

Після цих слів у Москві сказали, що догляд Білорусі з російського ринку призведе до того, що нафта і газ будуть обходитися для Мінська дорожче, додав Лукашенко.

«А я навів приклад: коли ви почали лаятись з Україною щодо транзиту газу, що ви зробили? Побудували обхід – Південний і Північний потік. Це десятки мільярдів доларів. Так що ще невідомо, що буде далі. Але ви плюнули і почали це робити. Я вчиню так само, Володимир Володимирович. Я буду шукати альтернативу. А її все одно треба шукати. І я це від керівництва Росії не приховую», — підкреслив президент Білорусі.

В якості альтернативи Лукашенко має намір використовувати реверс нафти. «Я можу через Польщу, вони пропонують (це найдешевший маршрут), взяти саудівську або американську нафту, що дешевше з ринку в Гданську, і по трубі завезти реверс», — зазначив він.

Як нагадав Лукашенко, в Білорусі три труби нафтопроводу «Дружба» з Росією.

«На першому етапі я забираю одну трубу і реверсом поставляю нафту на НПЗ Північний і Південний, а потім переробляють. У цьому році ми повністю закінчили модернізацію цих НПЗ, там глибина переробки, як у Європі. Піде нормально, я заберу реверсом другу трубу. У Росії залишиться одна. Росія поставляє під 70 млн тонн по цих трубах на преміальний західний ринок. Якщо я заберу 2 труби, у неї залишиться десь 20 млн тонн. І я ставлю запитання: навіщо ви заганяєте мене в рішення питання таким чином? Я цього не хочу», — підкреслив президент Білорусі.

Лукашенко додав, що себе республіка нафтою і так забезпечує.

«У нас видобувається приблизно 2 млн тонн нафти. Ми в будь-якому випадку бензобак будь білорусу заллємо. Але нам для економіки потрібна нафта — трохи більше 6 млн тонн, щоб повністю себе забезпечити. Але ми купуємо у Росії 25 млн тонн», — зазначив він.

Лукашенко також звернув увагу, що Білорусь є третім споживачем російського природного газу після Німеччини та Італії.

«Ви хочете втратити цей ринок? Немає», — уклав він.