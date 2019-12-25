Кур’єр з їжею причепився зовні до тролейбуса та глузував із водіїв (відео)

Служби доставки їжі в Києві стають все популярнішими, але іноді вони потрапляють в поле зору користувачів соцмереж завдяки поведінці їх кур’єрів. На цей раз киян шокував кур’єр, який вчепився за тролейбус і таким способом пересувався по місту. Відповідне відео опублікували в інтернет-пабліку «Київ Оперативний» у соціальній мережі Facebook.

На опублікованому відео – хлопчина, який працює в службі доставки. За плечима у нього – рюкзак з товаром. Підліток не тільки їде на драбині тролейбуса, але й встигає дражнити водіїв, при цьому ще й пританцьовуючи.

Користувачі мережі обурені такою безглуздою поведінкою хлопця. Одні припускають, що таким чином він економить на проїзді, інші – що це бажання поєднувати роботу і дитячі пустощі. Хтось припустив, що кур’єра просто не забезпечили засобом пересування.

«А в чому проблема? Судячи по забарвлення – кур’єр Глово їде на фірмовому тролейбусі», – сміються городяни.

Але всі зійшлися на тому, що подібна поведінка – неприпустиме, бо ставить під удар життя не тільки самого зацепера, але і водіїв, які їдуть за тролейбусом.

«А потім дитині на лікування збирають», «Доставка найсвіжіших органів, термос при них», – зауважують кияни.

: zora-irpin.info

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