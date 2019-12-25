Дженнифер Лопес назвала любимый фильм со своим участием

Дженнифер Лопес назвала любимый фильм с ее участием. По словам актрисы и певицы, из всех лент она для себя выделяет картину «Вне поля зрения», в которой также снимался Джордж Клуни.

«Есть ряд невероятных людей, с которыми мне посчастливилось поработать в свое время. Сейчас подход к кинематографии немного другой, но мы помним славные времена, когда можно было повстречать на площадке звезд первой величины. Самым любимым фильмом для меня является «Вне поля зрения», где я впервые опробовала себя в качестве драматической актрисы», — рассказала под снимком Лопес.

Актриса также выделила картины «Поворот» и «Кровь и вино» с Джеком Николсоном. По ее словам, данные фильмы в свое время стали для нее толчком к дальнейшему развитию во всех направлениях. Пользователи оценили выбор Лопес и отметили, что вышеуказанные картины уже стали настоящей классикой кинематографа.

Дженнифер Лопес сейчас продолжает совмещать актерскую карьеру с постоянными концертами. В минувшем году она была признана одной из самых «спортивных» артисток современности. На своей странице в Instagram звезда часто выкладывает снимки и ролики с тренировок, которые посещает почти каждый день.

: Новости Ю