Наприкінці грудня в Підмосков’ї збирають гриби

У багатьох районах європейської території Росії не припиняється період аномально теплої погоди, неодноразово відзначився температурними рекордами. Рослини плутають зими з весною починають цвісти, на чагарниках ось-ось з’являться листя, а в безсніжних лісах ростуть гриби.

Триває грибний сезон і в Московській області. У соцмережах жителі розповідають про велику кількість фламмулин або зимових опеньків. У супермаркетах продають її азіатську версію – гриби енокі, що нагадують макарони. Але завдяки теплому грудня жителі області можуть поласувати дарами місцевих лісів, повідомляє “Підмосков’ї сьогодні”.

Від звичайного опенька фламмулина відрізняється бархатистою ніжкою, – розповів порталу міколог Максим Дьяков. – Це гриб-паразит. Росте в основному на старих, слабких деревах”.

Ще один зимовий гриб, який також легко зустріти в цей час, – глива. Вона воліє мертву деревину. Знаходять також рядовки лиловоногие. З’явилися теоретичні шанси знайти благородні гриби. Однак це будуть виняткові і поодинокі знахідки, поділився з “Известиями” голова Союзу грибників Росії Михайло Вишневський.

Великий врожай грибів у переддень Нового року збирають у Підмосков’ї

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Надзвичайно теплий грудень продовжив грибний сезон у лісах Московської області. Любителі тихого полювання не перестають ділитися в соцмережах фотографіями своєї здобичі. Ще один плюс в тому, що зараз ризик нарватися на отруйний гриб дорівнює нулю, відзначають мікологи.

За словами мікологів, найбільше шансів у любителів тихого полювання знайти фламмулину, іменовану також зимовим грибом або зимовим опеньком. У супермаркетах продають її азіатську версію – гриби енокі, що нагадують макарони. Але завдяки теплому грудня жителі області можуть поласувати дарами місцевих лісів.

Ще один зимовий гриб, який також легко зустріти в цей час, – глива. На відміну від «колеги» вона воліє мертву деревину.

Незалежно від того, який гриб в цей час трапиться, його можна пробувати не боячись. Адже отруйних на сьогоднішній день вже не залишилося.

У великій кількості грибів, що ростуть у лісах в кінці грудня, немає нічого надприродного. Ростуть саме зимові види, яким і належить це робити за законами природи. Але завдяки теплу вони відчувають себе набагато комфортніше.

Також на території кількох муніципалітетів Московської області жителі стали помічати чудеса природи, а саме розпускаються квіти мати-й-мачухи, бузку та інших рослин. Через аномально теплу погоду у грудні наша флора веде себе так, наче зараз справжня весна. Подібні дивні метаморфози помітили в Краснозаводске, Подільську, Люберцях, Балашисі та інших муніципалітетах регіону.

У Москві триває цвітіння рослин. Ботанічний сад МГУ “Аптекарський город”, який раніше повідомляв, що зацвіли проліски, кульбаби, примули, форзиція, рододендрон, морозникі і крокуси, “прокинулися” магнолії, бузок і вовче лико, у вівторок поділився новими фото:

ВЖУХ! Казка “Дванадцять місяців” у #АптекарскийОгород – підсніжники, крокуси, рододендрони, морозникі, гаультерия.



Рослини можуть постраждати ТІЛЬКИ при сильних морозах. Розпустилися зараз квіти навесні не прокинуться.

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Нагадаємо, у столиці тричі за цей місяць відбулися температурні рекорди. В 7:00 24 грудня на станції ВДНГ зафіксували 7,5°C – максимум для останнього місяця зими цього року, але рекорд дня залишається за 2015 роком з позамежними 9,2°C. Аномалія температури перевищувала 11°C, повідомляє Гідрометцентр Росії.

За прогнозами метеорологів, у Москві цей грудень може стати другим найтеплішим за всю історію спостережень, перше місце збережеться за 2006 роком. А 2019 рік у столиці з великою ймовірністю буде найтеплішим.