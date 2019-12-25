Крок від пропаганди до стрільби

ПП на Луб’янці і реакція на нього — тривожний показник того, що відбувається з свідомістю в Росії.

Дивний інцидент зі стріляниною, що сталася 19 грудня на Луб’янці і закінчився загибеллю кількох людей, включаючи самого стрільця, ймовірно, змусив напружитися дуже багатьох. У всякому разі ті, хто хоч трохи розбираються у вітчизняній і не тільки історії, звичайно, знають, що посилення режиму, масові репресії не раз починалися після подібних зразково-показових терактів.

Наприклад, Великий сталінський терор 1936-1939 років почався з вбивства члена Політбюро ЦК ВКП (б) Сергія Кірова. Причому той теракт в Ленінграді, як і в нинішній Москві, теж стався в казенному домі — Смольному, де в той час розташовувалися Ленінградський міськком і обком…

Однак, судячи по тим фактам про особистості луб’янського стрілка Євгена Манюрова, які вже стали надбанням громадськості, на змову влади з метою посилення її режиму все це не дуже схоже. Більше того, сам Манюров, за словами його матері, які наводить «МК», поважав владу. Точніше — того, хто є у нас її безпосереднім уособленням, тобто Володимира Путіна.

Тим не менш теорія змови у цьому випадку, схоже, все-таки присутня, тільки в дещо іншому сенсі. ЗМІ повідомили, що в квартирі стрілка знайшли символіку Національно-визвольного руху (НОД). Зауважимо, що ця організація теж позиціонує себе прихильницею президента, а її члени повинні допомагати йому боротися з ворогами Росії. Втім, центральний штаб НОД на наступний день після теракту заявив, що в його базі людини з ім’ям і прізвищем Євген Манюров немає.

Але справа зовсім не в тому, чи був Манюров членом НОД чи ні. Легко готовий погодитися, що з його боку це була нерозділене кохання: у НОД його знати не знали, що не заважало майбутнього терористові розділяти ідеї цього руху, головна з яких — «звільнення Російської Федерації від колоніальної залежності США шляхом відновлення Суверенітету».

Отже, Російська Федерація з її другим після США ядерним арсеналом, з її правом вето в Раді безпеки ООН, яким володіють лише п’ять країн у світі, на думку членів НОД і, судячи з усього, Манюрова, — колонія США і окупована територія. Про те, що Росія поневолена американцями, не раз говорив координатор (керівник) НСД і за сумісництвом член «Єдиної Росії», а заодно депутат Держдуми від цієї партії Євген Федоров.

Судячи з того, що на даний момент відомо про пана Манюрове, це був досить типовий представник пропрезидентської більшості, яка вважає Путіна сильним правителем (таким, який потрібний Росії). Водночас він впевнений, що країна «окупована». Причому кричущої суперечності між цими двома прямо протилежними тезами ці люди не помічають. Вони живуть ніби в іншому, своєму світі.

Унікальна ситуація, коли люди придумують містичний світ, існуючий тільки в їх головах? Ні, звичайно. В історії таке бувало багато разів. Середньовічний людина благополучно жив в оточенні відьом, чаклунів та іншої нечисті. Правда, недовго. Середня тривалість життя тоді було всього пара десятків років. Російське керівництво в своєму прагненні повернути свій народ до національних традицій, здається, готова рухатися в цьому напрямку.

Взагалі, Манюров, судячи з усього, — це характерний приклад досить часто нині зустрічаються людей, що зайшли в своїх умопостроениях в шизофренічний глухий кут. Це тривожний показник того, що відбувається з свідомістю в Росії. Президент у нас гарний! Інша справа бояри: уряд, Дума — ось де вороги-то засіли! Мабуть, Манюров вирішив, що і в ФСБ теж…

Рік тому в Омську я спілкувався з однією дамою — членом місцевого керівництва КПРФ. Вона теж впевнено розповідала мені про окупованій Росії, порятунок якої, на її думку, не в класовому, а в національно-визвольній боротьбі. Тобто в наявності поширене роздвоєння свідомості.

Більшість у Росії (повторю, незалежно від партійної приналежності) переконана, що президент все робить правильно. У телевізорі показують, як винахідливо і дотепно він відповідає ворогам Росії. З того ж ТБ це більшість у щоденному режимі дізнається, як наша країна перемагає ворогів одного за іншим. Але повсякденне життя більшості при цьому чомусь стає все гірше і гірше. Ціни в магазинах і борги банкам зростають, а зарплата не збільшується… А якщо ти, як той же лубянський стрілок, втратив роботу, то справа зовсім швах.

Це тяготящее душу протиріччя потрібно якось собі пояснити, інакше виникає той стан, яке в психології зветься когнітивним дисонансом. В даному випадку найпростіший вихід з нього — пошуки внутрішніх ворогів, які суть окупанти або їх посібники. Як тільки ти сам це зрозумів (або тобі це пояснили), на душі відразу стає легше. Але за умови, що від «окупантів» на твій рахунок щомісяця зарплата капає. Або, наприклад, допомога по інвалідності. Коли немає ні того, ні іншого, ймовірно, і може статися те, що сталося з Манюровым.

Взагалі, на мій погляд, вина офіційної російської телепропаганди в тому, що сталося 19 грудня, досить велика. Після 2014 року я практично припинив дивитися інформаційно-політичні програми вітчизняного ТБ. Інформації — нуль, а та, що є, по швидкості та об’єктивності подачі незмінно поступається з’являється в інтернеті на сайтах небагатьох серйозних видань. Проте 22 грудня вирішив все-таки змінити своєму правилу — коли дивився кіно, рекламі заінтригував анонс одного з телеканалів, у підсумковій тижневої передачі якого обіцяли розкрити «європейський слід» теракту на Луб’янці. Аргументи потрясли до глибини душі. Власне, їх було два.

Перший — це те, що Ахмед Закаєв (колишній актор грозненського театру, згодом міністр культури часів напівнезалежною Чечні-Ічкерії) живе у Великобританії. Яка може бути зв’язок між цим чоловіком і Манюровым, провідний політшоу не вказав. А навіщо? І так все зрозуміло…

Другий аргумент на користь «європейського сліду» в теракті на Луб’янці полягав у процитованих словах Путіна про те, що ісламські терористи вільно розгулюють по європейських містах. На доказ були приведені останні напади на людей якихось дивних суб’єктів з ножиками в Лондоні і де ще в Європі… тобто якщо один або два з багатьох мільйонів мусульман, що проживають в Європі, обкурились і когось штрикнули — це очевидне свідчення їх зв’язку з тими не менш дивними хлопцями в Росії, які вважають себе борцями з американськими «окупантами»? Я нічого не упустив?..

Якщо серйозно, то очевидно, що лубянський стрілок — не тільки терорист, але і породження такої телепропаганди. Яка, звісно, не живе сама по собі, а працює на замовлення влади. Влада ж вважає, що у неї все під контролем. Як бачимо, не завжди…