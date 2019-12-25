Орієнтовний дохід України за п’ять років транзиту російського газу — $15 млрд, — Оржель

Україна отримає від РФ понад $3 млрд з арбітражу, а за п’ять років транзиту російського природного газу — $15 млрд.

Таку інформацію оприлюднив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

«Орієнтовний дохід, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі (зустрічі в Мінську 20 грудня, за підсумками якої Україна-РФ-ЕК підписали міжурядовий протокол. — Ред.), це більше $3 млрд з арбітражу + орієнтовно $3 млрд за транзит на рік протягом п’яти років», — написав міністр у своїй колонці для видання «Економічна правда» у вівторок.

«Таким чином, у п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько $18 млрд, з них $3 млрд — «живими» грошима — вже до нового року. І це – без будь-яких кабальних умов щодо купівлі російського газу», – підкреслив Оржель.