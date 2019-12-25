Підбори шкодять здоров’ю: лікарі розкрили шкоду взуття





Дівчина на каблуках — це завжди елегантно і красиво. Проте, чи так це корисно для здоров’я? На жаль, ходьба на каблуках часто може обернутися проблемами. Про те, чому не варто носити таке взуття.

Не можна носити взуття на підборах до 18 років і людям з плоскостопістю.

Якщо носити часто каблуки, є велика ймовірність підвернути ногу або отримати травму гомілковостопного суглоба.



Може розвиватися поперечна плоскостопість.



Можливо, коли часто стоїть нога такій позі — може бути незручно ходити без каблуків.



Жінок, які регулярно носять підбори, болі в спині і колінах турбують частіше.



Не можна дітям носити каблук вище 4 див.



Вагітним теж не рекомендується носити таку ??взуття.



Взуття на танкетці вважається більш безпечним, адже навантаження йде не тільки на підстави пальців, але і поділяється на стопи.



Взуття типу балеток також носити небажано, повинен бути хоча б невеличкий супінатор.