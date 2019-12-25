В США дети втайне от мамы заказали игрушек на $500 с помощью Alexa

Дети жительницы американского штата Мичиган Вероники Эстелл заказали себе игрушек на $500, чем сильно удивили маму.

Шестилетняя Арисса и четырёхлетний Кэм воспользовались голосовым помощником Alexa и приобрели на Amazon куклу Barbie, дом для неё и другие игрушки. Эстелл ни о чём не подозревала, пока в дом не принесли посылку.

Американка засняла реакцию детей, увидевших свой заказ, на видео. На записи Арисса зовёт брата, говоря, что им доставили игрушки. Ролик, которым Эстелл поделилась в социальной сети Facebook, набрал уже более 5,2 млн просмотров. После того как женщина описала ситуацию в посте, с ней связались представители крупнейшей в мире платформы электронной коммерции и вернули деньги, списанные с её банковской карточки из-за детской шалости.

: Новости Ю