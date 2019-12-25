У Нацбанку пояснили скандальне відео з напівголими танцівницями

На новорічному корпоративі у Нацбанку не виступали ніякі зірки, а була лише «коротка культурно-розважальна програма».

Про це сказано у відповіді НБУ на запит ТСН.

Там заявили, що в рамках заходу проходило нагородження кращих співробітників, привітання керівництва і культурно-розважальна програма, яка передбачала виступ вокальної групи і танцювальний флешмоб для співробітників банку.

Також стало відомо, що організовувала і фінансувала свято профспілкова організація НБУ. А відомі особистості або артисти до корпоративу не залучалися. При цьому відеозапис заходів не велася.