Кабмін схвалив новий законопроект проти куріння: що зміниться

Кабінет міністрів схвалив законопроект, який значно посилить боротьбу з курінням в Україні. Про це йдеться на сайті урядіва.

В рамках нового закону будуть заборонені смакові додатки у цигарках, які заохочують молодь до куріння. Також зміниться маркування сигаретних пачок — графічні попередження про шкоду куріння тепер будуть займати 65% упаковки.

Реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров’ям, силою або молодістю. Під забороною реклама або натяки на меншу шкідливість, інший смак або добавки, що зменшують негативний вплив на навколишнє середовище. Виробництво «міцних» сигарет теж буде заборонено.

Крім того, новий закон пропонує врегулювати поняття «електронна сигарета». Це дозволить зобов’язати виробників і продавців никотиносодержащих продуктів дотримуватися правила маркування, реклами та розповсюдження.

Виробники тютюнових виробів зобов’язані будуть подавати в Моз звіти про їх продукції. Дана информция повинна бути доступна для громадськості.