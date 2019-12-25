Навіть біля кордонів України: Лукашенко оскандалився військовим пропозицією Путіну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Росії розміщувати свої авіаційні сили в будь-якій точці країни, в тому числі поблизу кордонів України.

В інтерв’ю “Ехо Москви” він заявив, що розміщувати російські війська в Білорусі було б набагато простіше без будівництва військової бази, щоб «не загострювати з Заходом».

«50 літаків хочете завтра посадити ось під Мінськом – садіть. Під Вітебськом – садіть. Не треба ніяких баз будувати. Там величезні простору, місця багато. Хочете під Смоленськом десь посадити – моя батьківщина там, в районі Орші, там «тушки» сиділи, ядерний боєзаряд, ракети несли в радянські часи; ми вивели це в Росії, залишився аеродром, я його відновив, будь-які літаки сьогодні приймає, – садіть там. В будь-якій точці. Ну, логічно? Тема закрилася. Я не розумію, навіщо треба було з Заходом загострювати», – заявив Лукашенко.