Фармкомпанія GSK отримала 5 мільйонів гривень штрафу від АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував фармацевтичну
компанію «Глаксосміткляйн Фармасьютікалс Україна» і п’ять працювали з нею
дистриб’юторів. Як повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України,
фірми оштрафовані за антиконкурентні дії у сфері державних закупівель.
Так, АМКУ оштрафував на 263,07 тис. грн «Глаксосміткляйн
Фармасьютікалс Україна» і на ту ж суму знаходиться в стадії припинення
дистриб’ютора ТОВ «ФРА-М» за антиконкурентні узгоджені дії
встановлення цін на лікарські засоби групи GSK, які реалізуються через
процедури державних закупівель.
«Глаксосміткляйн Фармасьютікалс Україна» оштрафовано на
загальну суму 4,55 млн грн, а ряд фармдістрібьюторов (ТОВ «БаДМ» – на 2,83 млн
грн, ТОВ «Вента. ЛТД» – на 14,06 тис. грн, ТОВ «Оптіма-Фарм» — на 315,93 тис.
грн, ЗАТ «Альба Україна» – на 340 тис. грн за антиконкурентні узгоджені
дії при державних закупівлях ліків групи GSK.
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