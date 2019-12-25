Фармкомпанія GSK отримала 5 мільйонів гривень штрафу від АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував фармацевтичну

компанію «Глаксосміткляйн Фармасьютікалс Україна» і п’ять працювали з нею

дистриб’юторів. Як повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України,

фірми оштрафовані за антиконкурентні дії у сфері державних закупівель.

Так, АМКУ оштрафував на 263,07 тис. грн «Глаксосміткляйн

Фармасьютікалс Україна» і на ту ж суму знаходиться в стадії припинення

дистриб’ютора ТОВ «ФРА-М» за антиконкурентні узгоджені дії

встановлення цін на лікарські засоби групи GSK, які реалізуються через

процедури державних закупівель.

«Глаксосміткляйн Фармасьютікалс Україна» оштрафовано на

загальну суму 4,55 млн грн, а ряд фармдістрібьюторов (ТОВ «БаДМ» – на 2,83 млн

грн, ТОВ «Вента. ЛТД» – на 14,06 тис. грн, ТОВ «Оптіма-Фарм» — на 315,93 тис.

грн, ЗАТ «Альба Україна» – на 340 тис. грн за антиконкурентні узгоджені

дії при державних закупівлях ліків групи GSK.

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