Тільки з Зеленським! Глава Грузії відкрито пішла проти Путіна

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що обговорить з главою України Володимиром Зеленським свою участь в урочистостях на честь 75-річчя Перемоги у Москві, на які її покликав лідер Росії Володимир Путін.

Своєю позицією вона поділилася в інтерв’ю «Першому каналу» Громадського телебачення країни.

«Безсумнівно, це, а також багато інші питання будуть обговорені між нами в Україні. Зараз я не зможу так просто відповісти на це питання. Я можу сказати лише одне: якщо якась країна і має повне моральне право святкувати, а точніше згадувати жертв 9 травня, то це Грузія, так як наша роль і жертви у цій війні були величезними порівняно з іншими», – сказала президент.

«Справа в тому, що якщо туди піде весь світ, включаючи Україну і багато інші наші країни-партнери, можливо, що це зробить і президент США, все це повинно бути прийнято до уваги. Але в той же час треба звернути увагу на наші прямі відносини, ситуацію на лінії окупації», – заявила лідер Грузії.

За словами Зурабішвілі, грузини повинні бути оптимістами і сподіватися, що вони пережили найважчі часи. «І я сподіваюся, що в новому році ми побачимо іншу позицію з іншими жестами, які можуть відкрити шлях до нових кроків», – додала вона.